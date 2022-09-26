Москвичам рассказали, что делать при ошибочной повестке при мобилизации

В столице продолжается частичная мобилизация. Москвичи, получившие повестки прибывают в военкоматы, чтобы затем пройти комиссию и направиться на подготовку.

При этом в Госдуме заявили, что желание военкоматов побыстрее отчитаться недопустимо.

Что делать в случае, если повестка пришла тому, кто не подлежит мобилизации? Как этот документ должен выглядеть и в каком порядке вручаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.