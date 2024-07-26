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26 июля, 12:30

Общество

Пара из Твери поженилась во Дворце бракосочетания в Южном Бутове

Пара из Твери поженилась во Дворце бракосочетания в Южном Бутове

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Москва 24 показала свадьбы во Дворце бракосочетания в Южном Бутове

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В рубрике "Теле-теле-тесто" каждую пятинцу Москва 24 показывает, как москвичи играют свадьбы, и рассказывает их истории знакомства. Например, одна из пар познакомилась в Твери, откуда приехала, чтобы пожениться во Дворце бракосочетания в Южном Бутове.

Помимо стандартных ЗАГСов, заключить брак в Москве можно и на необычных площадках: на колесе обозрения "Солнце Москвы", в усадьбах, небоскребах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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