Пара из Твери поженилась во Дворце бракосочетания в Южном Бутове

В рубрике "Теле-теле-тесто" каждую пятинцу Москва 24 показывает, как москвичи играют свадьбы, и рассказывает их истории знакомства. Например, одна из пар познакомилась в Твери, откуда приехала, чтобы пожениться во Дворце бракосочетания в Южном Бутове.

Помимо стандартных ЗАГСов, заключить брак в Москве можно и на необычных площадках: на колесе обозрения "Солнце Москвы", в усадьбах, небоскребах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.