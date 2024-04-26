Эксперт рассказал, как выбрать уголь для приготовления шашлыка

Техноблогер Павел Трухачев объяснил, на что обратить внимание при покупке углей для приготовления мяса на огне. По мнению эксперта, лучше отдать предпочтение кусковому углю.

Кроме того, стоит учитывать вид древесины, из которого сделан уголь. Сосновый или осиновый быстро прогорает, коптит и может испортить вкус шашлыка. Дубовый плохо разгорается, но при этом тлеет долго и равномерно.

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