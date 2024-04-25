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25 апреля, 14:15

Туризм

Сервис Russpass составил пять подборок мест для прогулки в выходной день

Сервис Russpass составил пять подборок мест для прогулки в выходной день

Сервис Russpass представил маршруты выходного дня в Москве

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На сайте турсервиса Russpass появились пять подборок из более 10 столичных мест, которые можно посетить во время прогулки в выходной или праздничный день. Каждый из маршрутов относится к определенной теме.

Среди них – двухчасовой маршрут "Свидание с Москвой. Прогулка по тихим улицам столицы", "Тарзанка, скейты и люди", "Пончики, Гагарин, советское детство" и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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