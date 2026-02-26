Календарная зима в Москве завершится оттепелью с дождем

В столице в ближайшие сутки температура приблизится к нулю, а в субботу днем, 28 февраля, потеплеет до плюс 3 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью в пятницу, 27 февраля, сохранится слабый минус, из-за чего на дорогах возможна гололедица. Похожая погода ожидается и в воскресенье, 1 марта.

Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.