Истринское водохранилище подготовят к возможному весеннему половодью

Специалисты Истринского гидротехнического узла проводят снегомерные съемки, чтобы рассчитать объем талых вод и подготовить водохранилище к оттепели. Сейчас оно заполнено на 45%, и, по данным сотрудников, подготовленной емкости достаточно для приема воды без крупных сбросов.

Климатологи предупредили, что из-за аномального количества снега этой весной в Московском регионе возможно более сильное половодье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.