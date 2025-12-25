Максимальное единое пособие на детей в РФ превысит 18 тыс руб в следующем году

Максимальный размер единого пособия на детей в России в следующем году превысит 18 тысяч рублей. Сумма выплаты увеличится почти на 7% за счет индексации прожиточного минимума.

Как отмечают эксперты, даже максимальный размер пособия не покрывает всех расходов на ребенка. Траты на детские сады, образование и дополнительные услуги часто превышают уровень прожиточного минимума, особенно на фоне общего роста цен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.