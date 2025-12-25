Форма поиска по сайту

25 декабря, 22:30

Общество

Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру

Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру

Ночная месса прошла в московском католическом соборе на Большой Грузинской

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за непогоды

Синоптики предупредили москвичей о резких скачках атмосферного давления

"Новости дня": штраф за навязывание дополнительных услуг в РФ вырастет до 500 тыс рублей

Зрители Москвы 24 могут поделиться идеями для украшения квартир к Новому году

"Московский патруль": горожанам рассказали, как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

"Миллион вопросов": психолог рассказала, как избежать ссор в новогодние каникулы

Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукту в стеклянной таре. Так можно оценить его внешний вид еще в магазине. Икринки должны быть однородного размера и цвета, не размазываться по стенкам и не плавать в жидкости.

Перед подачей на стол можно опустить ложку икры в стакан с теплой водой. Если она стала мутной, но без изменения цвета, это говорит о натуральном белке. Окрашивание воды может указывать на наличие красителей и подделку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоедавидеоАнастасия НалетоваДарья Крамарова

