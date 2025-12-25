Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную икру. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение продукту в стеклянной таре. Так можно оценить его внешний вид еще в магазине. Икринки должны быть однородного размера и цвета, не размазываться по стенкам и не плавать в жидкости.

Перед подачей на стол можно опустить ложку икры в стакан с теплой водой. Если она стала мутной, но без изменения цвета, это говорит о натуральном белке. Окрашивание воды может указывать на наличие красителей и подделку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.