Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Средняя продолжительность жизни в столице составляет почти 80 лет. Этот возрастной рубеж перешагнули более 400 тысяч москвичей. Еще свыше 1,2 тысячи горожан отпраздновали 100-летний юбилей.

"Новый год – время для проявления заботы, добрых поступков, подарков для родных, друзей и коллег. Уже 4 года благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город" жители могут поддержать москвичей с инвалидностью или тех, кто остался в трудной жизненной ситуации, при этом порадовав своих близких. На онлайн-площадке представлен каталог из более 1,7 тысячи эксклюзивных изделий, и он регулярно пополняется. В преддверии новогодних праздников мы открыли специальный раздел подарков, созданных мастерами с особенностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО. Коллекция включает свыше 150 изделий – здесь можно найти вязаные шапки и шарфы, и елочные игрушки, фигурные свечи, ватные композиции и ароматные мыло в виде мандаринов. Все вырученные средства идут на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Почти 8 тысяч юных пациентов столичных больниц получат подарки в рамках "Доброй елки Мэра". Спасатели в образах Дедов Морозов спускаются с крыш стационаров, чтобы поздравить детей. Также ребят ждут хороводы, театральные шоу, выступление оркестра.