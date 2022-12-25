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Общество

Новогодние представления для детей начались в Государственном Кремлевском дворце

Новогодние представления для детей начались в Государственном Кремлевском дворце

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Новогодние представления для детей начались в Государственном Кремлевском дворце. В ближайшие две недели их смогут посетить более 200 тысяч зрителей.

На представления пригласили детей, чьи папы сейчас участвуют в специальной военной операции и ребят из Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. Также кремлевскую елку в этом году увидят дети из малообеспеченных семей и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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