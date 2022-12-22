Аналитики назвали самые популярные новогодние костюмы детей и взрослых в РФ

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В интернете зафиксировали все больше запросов на аренду или покупку костюмов Деда Мороза и Снегурочки, лисичек, зайцев, героев мультфильмов и сказок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков сервисов "Авито товары" и "Авито услуги".

Среди девочек популярность нашли костюмы лисички и елочки. Если рассматривать персонажей мультфильмов, то больше всего запросов было по мультику "Маша и Медведь", Эльзе из "Холодного сердца", Леди Баг из французского мультсериала "Леди Баг и Супер-кот". Также у девочек все еще популярны феи из "Клуба Винкс".

У мальчиков же больше всего запросов зафиксировано по костюмам снеговичков, медвежат и зайчиков. Кроме того, приобретали одеяния персонажей мультфильма "Три кота", фиксиков, а также героев "Щенячьего патруля" и Человека-паука.

Если говорить о взрослых, то порядка 22 и 48% покупок пришлось на костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Отмечалось, что в среднем они стоят в районе 2 520 рублей. Кроме того, популярность проката нарядов волшебников к середине декабря увеличился на 64%.

Ранее стилист-имиджмейкер Мария Хомякова заявила, что выбрать наряд на корпоратив следует с учетом оптимального сочетания оттенков. За счет этого получится подчеркнуть достоинства фигуры, считает она.

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