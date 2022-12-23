Россиян предупредили о влиянии мигающих гирлянд на здоровье

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Мигающий режим у гирлянд негативно влияет на людей с мигренью и душевными расстройствами, заявил профессор кафедры неврологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Петрухин.

В свою очередь, доцент кафедры офтальмологии института повышения квалификации врачей ФМБА Ирина Лещенко считает, что если бы было доказано явное воздействие таких гирлянд на здоровье, то их вряд ли бы запускали в производство. В то же время она не исключила, что данное новогоднее украшение может негативно влиять на человека.

"Есть гирлянды, где преобладает синий цвет, и это может оказать негативное воздействие на фоторецептор сетчатки, потому что есть данные, что синий цвет не очень желательный для глаз", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Врач добавила, что для людей с закрытоугольной глаукомой не очень хороший эффект может иметь режим включения и выключения. Таким пациентам рекомендовано, например, не смотреть телевизор в темноте, пояснила она.

"Если например, горит в помещении искусственный свет и мелькает гирлянда, то ничего плохого в этом случае нет", – отметила она.

Лещенко также считает, что при мелькании гирлянды идет воздействие на мозг, что может вызвать какую-либо повышенную нервозность.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Хомяков рассказал, что яркие гирлянды, как и другие источники коротковолнового синего света, следует выключать за два часа до сна. Он также опроверг мнение, что гирлянды синих оттенков негативно сказываются на зрении.



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