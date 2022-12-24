Астролог рассказала о ритуалах, которые нужно сделать до Нового года

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В канун Нового года важно почистить энергию дома и подготовиться к загадыванию желаний. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, в этом году больше всего шансов сбыться у желаний, загаданных после восхода солнца 1 января. Определить это помогает раздел астрологии для выбора благоприятных дат, пояснила эксперт.

Подумайте, чего больше всего хотите, и запишите на листе бумаги. Выбирайте краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться в течение года, посоветовала астролог. "Зарядите свою мечту эмоциями: ощутите, что будете испытывать, когда она исполнится. Всем телом прочувствуйте удовлетворение и радость", – подчеркнула эксперт.





Анастасия Турунцева астролог, нумеролог К главному дню загадывания желаний важно готовиться заранее. Идеальное время для этого утро 25 и 29 декабря.

Продумайте, как исполнить свою мечту, после чего составьте пошаговый порядок действий на ближайшие три месяца. Например, если хотите открыть бизнес, запланируйте поиск помещения, персонала и так далее, объяснила Турунцева.

"Если на исполнение желания нужны деньги, посчитайте и распишите, сколько будете на это откладывать. Поищите способы увеличить доход и обозначьте по пунктам, что вам предстоит для этого сделать", – продолжила эксперт.

При планировании, как исполнить желание, подключается энергия действия. Кроме того, вам помогает сила удачно подобранного дня, обратила внимание Турунцева.





Анастасия Турунцева астролог, нумеролог Но само собой ничего происходить не станет. Поэтому важно не ждать, а очень быстро приступить к выполнению разработанного плана.

Кроме того, желания быстрее сбываются у тех, кто гармонизирует энергию пространства, в котором живет, добавила она. Помогают в этом правила Васту – индуистского знания об организации жилища. Например, если девушка в постоянном стрессе, ей надо расслабиться и навести порядок на юго-востоке и северо-западе жилища, так как эти области в доме считаются женской осью, заключила Турунцева.

Ранее нумеролог Татьяна Федышева рассказала, что воплотить мечту можно с помощью техники 21 числа. Для этого надо взять чистую тетрадь и 21 раз записать на первом листе свое желание. Повторять это действие следует в течение 21 дня.



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