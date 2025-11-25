ЦОДД предупредил водителей о гололедице на московских дорогах

В Москве снова наблюдаются заморозки. ЦОДД предупредил водителей о гололедице и призвал быть внимательнее на дорогах. В городе 25 ноября ожидается слабая оттепель, а снега не прогнозируют до конца ноября.

На Московской железной дороге продолжает курсировать специальная техника для борьбы с обледенением. По словам синоптиков, пик потепления до 7 градусов придется на 27 ноября, а к концу недели температура вновь опустится до нулевой отметки.

