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Общество

Пресс-конференция, посвященная школьным библиотекам, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная школьным библиотекам, прошла в столице

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25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню школьных библиотек, который отмечается 27 октября.

Перед журналистами выступили:

  • президент Ассоциации школьных библиотек русского мира, главный редактор журналов "Школьная библиотека" и "Читайка", кандидат педагогических наук Татьяна Жукова;
  • детский писатель, руководитель ресурса "Детская планета", создатель линейки книг "Онлайн-развивашки для малыша и первоклашки", автор гимна школьных библиотек России Татьяна Бокова;
  • педагог-библиотекарь ГБОУ города Москвы "Школа № 1284" Дарья Конева.
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