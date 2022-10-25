17:05Общество
Пресс-конференция, посвященная школьным библиотекам, прошла в столице
25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная Международному дню школьных библиотек, который отмечается 27 октября.
Перед журналистами выступили:
- президент Ассоциации школьных библиотек русского мира, главный редактор журналов "Школьная библиотека" и "Читайка", кандидат педагогических наук Татьяна Жукова;
- детский писатель, руководитель ресурса "Детская планета", создатель линейки книг "Онлайн-развивашки для малыша и первоклашки", автор гимна школьных библиотек России Татьяна Бокова;
- педагог-библиотекарь ГБОУ города Москвы "Школа № 1284" Дарья Конева.