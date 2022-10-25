Новый владелец KFC в России планирует максимально сохранить меню – СМИ

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Компания "Смарт сервис" не планирует вносить существенных изменений в меню KFC. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Меню будет максимально сохранено, рецептура не поменяется, ничего из любимых продуктов не пропадет", – рассказал он.

По словам источника, период перехода к новому бренду должен проходить комфортно.

Ранее стало известно, что Yum! Brands продает KFC компании "Смарт сервис", которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков. Отмечалось, что продажа российских активов включает передачу ресторанов, прав на мастер-франшизу и систему управления сетью.

В августе СМИ сообщали, что американская компания Yum! Brands намерена провести ребрендинг ресторанов KFC и Pizza Hut, а после передачи российских активов покинуть территорию РФ.

В настоящее время в России насчитывается порядка 1,1 тысячи ресторанов KFC, а структура Yum! Brands управляет около 70 заведениями KFC в РФ.



Сеть ресторанов KFC в России будет работать под брендом Rostic’s – СМИ

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