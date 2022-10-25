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Врачи частных клиник столицы могут получить доступ к электронной медкарте пациентов

Врачи частных клиник столицы могут получить доступ к электронной медкарте пациентов

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Пресс-служба мэра столицы сообщила о новой детали работы врачей столицы. Доступ к электронной медкарте пациентов, взрослых и детей, могут получить врачи частных клиник Москвы. Для этого нужно согласие пациента.

При этом жители Москвы могут выбрать степень доступности информации – врач сможет посмотреть только конкретные разделы. Чтобы создать ссылку, по которой врач сможет получить доступ к медкарте, пациент должен зайти на сайт mos.ru и внести необходимые параметры в настройках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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