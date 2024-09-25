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25 сентября, 07:15

Общество

Покупку ж/д билетов упростили для московских многодетных семей

Покупку ж/д билетов упростили для московских многодетных семей

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Московские многодетные семьи смогут приобретать железнодорожные билеты со скидкой с помощью цифрового удостоверения многодетности. О новой льготе рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь для подтверждения льготного статуса многодетной семьи москвичам достаточно прикрепить необходимые документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте. Раньше для этого нужно было ехать в билетные кассы.

Цифровое удостоверение – это полноценный аналог бумажного документа. Получить его можно в том случае, если оба родителя зарегистрированы в Москве и имеют учетную запись на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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