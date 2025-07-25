Столичный департамент здравоохранения заявил о контроле над новым штаммом коронавируса

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "Стратус" находится под контролем. По данным ведомства, доля этого штамма среди всех случаев вирусных заболеваний составляет 22%.

При этом уровень заболеваемости ОРВИ и количество госпитализаций в столице снижается. В департаменте отметили, что поводов для беспокойства нет. Ранее в России зафиксировали 114 случаев заражения штаммом "Стратус", сообщили в Роспотребнадзоре.

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