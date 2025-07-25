Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 11:15

Общество

Столичный департамент здравоохранения заявил о контроле над новым штаммом коронавируса

Столичный департамент здравоохранения заявил о контроле над новым штаммом коронавируса

Погода без осадков ожидается в Москве 26 и 27 июля

Финансовая грамотность 2025. Виды страхования недвижимости

Финансовая грамотность 2025. Налоги физических лиц

Столичные врачи спасли младенца с врожденными дефектами кишечника и брюшной стенки

"Утро": ясная погода ожидается в Москве 25 июля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 44% 25 июля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 25 июля

"Мой район. Новости": москвичка выиграла суд против руководителя, который заменил ее ИИ

Четверть россиян имеют свой топ нежелательных имен партнеров для отношений

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "Стратус" находится под контролем. По данным ведомства, доля этого штамма среди всех случаев вирусных заболеваний составляет 22%.

При этом уровень заболеваемости ОРВИ и количество госпитализаций в столице снижается. В департаменте отметили, что поводов для беспокойства нет. Ранее в России зафиксировали 114 случаев заражения штаммом "Стратус", сообщили в Роспотребнадзоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика