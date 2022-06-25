На Красной площади чествовали будущих спасателей. Дипломы о высшем образовании получили курсанты, студенты и слушатели Академии гражданской защиты и Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Курсанты готовились к этому дню заранее. Проводили тренировочные построения. А вот генеральная репетиция превратилось в любовную историю для двух курсантов. Выпускник Константин Коновалов сделал предложение руки и сердца своей однокурснице Анне Блездниковой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.