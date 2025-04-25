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25 апреля, 17:45

Общество

Телеканал Москва 24 объявил победителя рубрики "Что вообще происходит" на этой неделе

Телеканал Москва 24 объявил победителя рубрики "Что вообще происходит" на этой неделе

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя. На этой неделе победил Василий – он первым прислал кадры пожара у станции метро "Водный стадион".

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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