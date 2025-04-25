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25 апреля, 15:30

Общество

В Москве к Красной горке поженятся более двух тысяч пар

В Москве к Красной горке поженятся более двух тысяч пар

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В преддверии Красной горки в Москве зарегистрируют брак свыше двух тысяч пар – это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В честь праздника в ЗАГСах прошли уникальные церемонии. В конном манеже молодожены въезжали на лошадях под свадебный марш, а в дендропарке "Царицыно" пары обменивались кольцами на фоне цветущей сакуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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