В Москве к Красной горке поженятся более двух тысяч пар

В преддверии Красной горки в Москве зарегистрируют брак свыше двух тысяч пар – это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В честь праздника в ЗАГСах прошли уникальные церемонии. В конном манеже молодожены въезжали на лошадях под свадебный марш, а в дендропарке "Царицыно" пары обменивались кольцами на фоне цветущей сакуры.

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