Женщин с детьми до 3 лет освободят от испытательного срока в России с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу новая мера поддержки – работодателям запретят устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть дети до 3 лет. Такое трудоустройство будет официальным с первого дня работы.

Депутаты объяснили решение тем, что период воспитания ребенка до 3 лет – это время чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности, а испытательный срок в таких условиях создает для женщины избыточный стресс.

