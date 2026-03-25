25 марта, 07:15Общество
Женщин с детьми до 3 лет освободят от испытательного срока в России с 1 сентября
С 1 сентября в России вступает в силу новая мера поддержки – работодателям запретят устанавливать испытательный срок для женщин, у которых есть дети до 3 лет. Такое трудоустройство будет официальным с первого дня работы.
Депутаты объяснили решение тем, что период воспитания ребенка до 3 лет – это время чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности, а испытательный срок в таких условиях создает для женщины избыточный стресс.
