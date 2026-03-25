Самый многонациональный коллектив поваров в поездах попал в Книгу рекордов России

Коллектив поваров, работающих в поездах дальнего следования, официально признан самым многонациональным в железнодорожном транспорте России.

Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России и приурочен к юбилею компании "Напитки ТрансСервис", объединившему профессионалов разных национальностей и культур.

В честь этого события в поездах развернули кулинарную карту страны, позволяющую пассажирам знакомиться с региональными кухнями.

