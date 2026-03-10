"Миллион вопросов": врач рассказала, что делать при частых головных болях

Что делать, если часто без причины болит и кружится голова? С какой периодичностью в год могут быть головные боли у здорового человека?

Стоит ли всем взрослым людям, которые часто испытывают стресс по работе, для профилактики пить магний? Как бороться с онемением рук во сне? Правда ли, что все болезни от нервов?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила главный врач городской поликлиники № 2, врач-невролог Наталья Шиндряева.