25 марта, 16:00M24.RU
Москвичам рассказали о декларировании доходов и получении налоговых вычетов
25 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларирование доходов за 2024 год. Изменения в порядке получения социальных налоговых вычетов".
До какого числа необходимо подать декларацию о доходах за 2024 год? Какие категории граждан освобождаются от декларирования и уплаты налога? Каков порядок предоставления налоговой декларации по НДФЛ и как происходит его исчисление? Что изменилось в правилах предоставления социальных налоговых вычетов?
На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ответили:
- заместитель руководителя УФНС России по городу Москве Евгения Круглова;
- начальник отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по городу Москве Татьяна Мазова.