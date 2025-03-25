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25 марта, 16:00

M24.RU

Москвичам рассказали о декларировании доходов и получении налоговых вычетов

Москвичам рассказали о декларировании доходов и получении налоговых вычетов

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25 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларирование доходов за 2024 год. Изменения в порядке получения социальных налоговых вычетов".

До какого числа необходимо подать декларацию о доходах за 2024 год? Какие категории граждан освобождаются от декларирования и уплаты налога? Каков порядок предоставления налоговой декларации по НДФЛ и как происходит его исчисление? Что изменилось в правилах предоставления социальных налоговых вычетов?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ответили:


  • заместитель руководителя УФНС России по городу Москве Евгения Круглова;

  • начальник отдела камерального контроля налогообложения доходов физических лиц УФНС России по городу Москве Татьяна Мазова.


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