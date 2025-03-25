Москвичам рассказали о декларировании доходов и получении налоговых вычетов

25 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Декларирование доходов за 2024 год. Изменения в порядке получения социальных налоговых вычетов".

До какого числа необходимо подать декларацию о доходах за 2024 год? Какие категории граждан освобождаются от декларирования и уплаты налога? Каков порядок предоставления налоговой декларации по НДФЛ и как происходит его исчисление? Что изменилось в правилах предоставления социальных налоговых вычетов?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции ответили: