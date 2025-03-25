Россияне стали обращаться к фармбайерам за редкими лекарствами

В столичных аптеках периодически исчезают популярные иностранные препараты, после чего на их место оперативно встают аналоги российских фармацевтических компаний. Однако россияне не спешат покупать их, а вместо этого обращаются к фармбайерам, которые привозят необходимые медикаменты из-за рубежа.

В социальных сетях есть множество чатов, где предлагают подобные услуги. Заказать можно практически любые препараты – не только ушедшие из России, но и те, которые никогда не были зарегистрированы в стране.

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