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25 марта, 23:55

Общество

Россияне стали обращаться к фармбайерам за редкими лекарствами

Россияне стали обращаться к фармбайерам за редкими лекарствами

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В столичных аптеках периодически исчезают популярные иностранные препараты, после чего на их место оперативно встают аналоги российских фармацевтических компаний. Однако россияне не спешат покупать их, а вместо этого обращаются к фармбайерам, которые привозят необходимые медикаменты из-за рубежа.

В социальных сетях есть множество чатов, где предлагают подобные услуги. Заказать можно практически любые препараты – не только ушедшие из России, но и те, которые никогда не были зарегистрированы в стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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