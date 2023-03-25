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09:15

Общество

Москвичи наблюдали красочный рассвет в городе

Москвичи наблюдали красочный рассвет в городе

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Москвичи поделились видео красочного рассвета в столице. Почти во всех районах Москвы можно было наблюдать, как яркое солнце поднималось по небу на фоне красных облаков.

Такое утро запомнилось жителям Чертанова, Свиблова, Даниловского района, Лосиного острова, которые встали пораньше сегодня и смогли застать необычное буйство красок в небе.

В Текстильщиках очевидцы смогли запечатлеть розовую радугу, которая появилась в небе несмотря на то, что осадков ночью и утром не было. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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