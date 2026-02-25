Коммунальные службы продолжают расчищать улицы после рекордного снегопада в Москве

Коммунальные службы Москвы после рекордного снегопада активно убирают снег и лед с улиц, тротуаров и крыш, используя технику и ручной инвентарь, а также антигололедные составы. Снег и лед вывозят на специальные пункты для плавления, чтобы вода попадала в канализацию.

Сугробы в столице превысили 80 сантиметров, что стало рекордом февраля за всю историю наблюдений, а количество осадков за несколько дней составило четверть месячной нормы.

