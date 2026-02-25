Юристы напомнили о наказании за использование чужого интернета

Если сосед подключался к Сети без пароля и не нанес ущерба, владелец может потребовать возмещения за трафик и моральный вред. При использовании вредоносных программ или копировании и уничтожении личных данных подобное уже классифицируется как уголовное преступление.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, по словам юристов, необходимо зафиксировать, кто и как получил доступ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.