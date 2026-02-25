Форма поиска по сайту

25 февраля, 21:15

Общество

Юристы напомнили о наказании за использование чужого интернета

Юристы напомнили о наказании за использование чужого интернета

Снегопад в Москве побил 32-летний рекорд

"Новости дня": более 50 тыс москвичей открыли свое дело с помощью центра "Моя работа"

Центр "Моя работа" на Шаболовке помог открыть бизнес 50 тыс москвичей

Более 4,5 тыс домов могут быть подтоплены с началом паводка в столичном регионе

"Качество жизни": врач рассказала, к каким проблемам может привести отказ от завтрака

Климатолог объяснил снегопады в Москве глобальным потеплением

В России готова вакцина от колоректального рака

Сугробы помешали вывозу мусора в Ленинском районе Подмосковья

"Миллион вопросов": адвокат рассказал, можно ли оспорить завещание

Если сосед подключался к Сети без пароля и не нанес ущерба, владелец может потребовать возмещения за трафик и моральный вред. При использовании вредоносных программ или копировании и уничтожении личных данных подобное уже классифицируется как уголовное преступление.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, по словам юристов, необходимо зафиксировать, кто и как получил доступ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

