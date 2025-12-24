Небольшой снегопад ожидается в Москве 24 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ветер будет дуть западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 6–9 градусов.

В свою очередь, главный специалист ЦОДД Юлия Светлова рекомендовала использовать городской транспорт. Если поездку на машине отменить невозможно, выезжать следует после 20:00 и только на зимней резине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.