Россиянам напомнили о действии закона тишины в ночь на 1 января

Закон о тишине действует в том числе в новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января. Поэтому после 23:00 нужно убавить звук, вести себя спокойно, не смеяться громко и не применять хлопушки с фейерверками.

В случае жалобы гражданина могут привлечь к административной ответственности. Штрафные санкции составят от 5 тысяч рублей. Также возможен административный арест до 7 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

