Новости регионов: хоккейный матч в Петербурге пришлось остановить из-за драки

Новый стандарт оказания медицинской помощи опробовали в Якутске. Пациенты сняли на видео, как в одной из поликлиник невролог ведет массовый прием. В кабинете собрались 20 человек. Врач предложила пациентам развести руки, потом дотронуться до кончика носа. Все, как положено, но только не в персональном порядке. Инновационным способом медосмотра уже заинтересовались в Минздраве, ведомство решило провести проверку.

Хоккейный матч в Петербурге пришлось остановить на второй секунде. Едва появившись на льду, после вбрасывания игроки "Сочи" и омского "Авангарда" сошлись пять на пять. Массовая драка продолжалась примерно полминуты, после чего разгоряченных игроков отправили на скамейку штрафных. В "Авангарде" зачинщиками назвали хоккеистов "Сочи". Так сложилось исторически – стычки на льду между этими командами возникают периодически. До этого игроки подрались на льду в начале августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.