Леонид Федун сложил полномочия президента московского "Спартака". Он решил выйти из состава акционеров и не будет принимать участие в управлении. Об этом говорилось в сообщении компании "Лукойл", которая объявила о том, что приобрела 100% акций клуба, а также стадиона "Открытие Банк Арена".

Леонид Федун, в свою очередь, подчеркнул в заявлении, что навсегда останется преданным фанатом "Спартака". Он управлял клубом 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.