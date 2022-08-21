В Москве состоится полумарафон "Лужники"

В Москве бегут полумарафон. "Лужники". Дистанцию в 21 километр попробуют преодолеть больше 8 тысяч участников из разных регионов страны.

Уже начался заезд хендбайков и колясок. Также стартует самый знаковый забег – полумарафонская дистанция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.