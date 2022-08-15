Болид Формулы-1 засняли на дорогах в Чехии

Водители в Чехии были немало удивлены, увидев на обычной дороге самый настоящий гоночный болид Формулы-1. В потоке машин лавировала Ferrari старой модели.

Водитель был в шлеме, лица его не видно, а полиция догнать болид не смогла. Заметим, что на носу машины нарисован седьмой номер. В 21 веке за команду Ferrari под ним выступали только два гонщика – бразилец Филиппе Масса и финн Кимми Райконен.

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