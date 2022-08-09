Правящая партия Польши пригрозила отставкой главе ЕК – СМИ

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Правящая партия Польши "Право и справедливость" ужесточила критику ЕС в связи с отказом Еврокомиссии предоставить Варшаве 35 миллиардов евро в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

"Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око", – сказал генсек партии Кшиштоф Соболевский.

Он подчеркнул, что, если Польша не получит деньги, то она обратится в суд, наложит вето на инициативы Евросоюза и добьется смещения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды.

Ранее Польша не согласилась делиться газом с другими странами Евросоюза. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что хранилища Польши уже заполнены. Она отметила, что у страны есть безопасные поставки.

Вместе с тем она напомнила о введении ограничений 11 странами Евросоюза.