В Москве финишировали первые участники полумарафона "Лужники"

Первые участники полумарафона "Лужники" в Москве финишировали. Совсем скоро определят победителей и состоится их награждение.

Но это не значит, что забег завершится. Лимит времени на прохождение дистанции – 3 часа. Личный результат каждого будет засчитан, когда он пересечет финишную черту. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.