В Петербурге начался знаменитый праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге начался знаменитый праздник выпускников "Алые паруса". На Дворцовой площади собрались 60 тысяч вчерашних школьников. Они обнимаются и танцуют, для них на нескольких площадках выступают музыканты.

Основной темой праздника стали любовь, свобода и дружба. А главным событием этой ночи будет проход брига с алыми парусами по Неве. И ближе к часу ночи небо украсит грандиозный салют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.