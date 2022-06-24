Госдума не успеет рассмотреть президентский законопроект о гражданстве в весеннюю сессию

Госдума не успеет рассмотреть президентский законопроект о гражданстве во II чтении в весеннюю сессию из-за большого количества поправок. Об этом заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Мощность взрывного устройства, в результате подрыва которого погиб херсонский чиновник, составила 300 граммов тротила. Об этом сообщили РИА Новости ссылаясь на источник в силовых структурах России.