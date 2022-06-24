Москвичам рассказали, как защититься от ультрафиолетового излучения

В Москве настал летний зной, а вместе с ним наблюдается сильное ультрафиолетовое излучение. Его индекс превышает норму в разы, рассказали в Гидрометцентре.

Чем оно так опасно? И как от него защититься? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

