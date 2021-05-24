МВД подготовило документ для контроля над пребыванием мигрантов в России

Всех мигрантов в России внесут в электронный реестр и будут выдавать ID-карты. Соответствующий документ подготовили в МВД и направили в комиссию.

По нему иностранцы не смогут въехать в страну по квоте или приглашению работодателей. Они будут искать иностранных сотрудников в официальных базах.

Мигрантам же до начала работы придется заплатить налог и получить разрешение на пребывание в России. Для постоянного проживания нужно будет сдать экзамен. При въезде гостям нужно будет указать цель поездки.

Тем, кто уже сейчас работает в России, можно будет пройти эту процедуру без выезда из страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.