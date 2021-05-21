В Москве подвели итоги работы проекта "Активный гражданин" за семь лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За семь лет работы в проекте "Активный гражданин" зарегистрировались более пяти миллионов пользователей. Проект собрал свыше 150 миллионов собранных мнений и 3,4 тысячи реализованных решений, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, за сухими статистическими данными стоят современные электронные услуги и сервисы, общегородские культурные и образовательные программы, благоустроенные улицы, отремонтированные библиотеки и поликлиники. Она подчеркнула, что все это повышает качество жизни и преображают город.

Проект "Активный гражданин" запустили в мае 2014 года. Его задача стоит в привлечении жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. За участие в голосованиях жители получают баллы и могут обменивать их на полезные подарки и сувениры.

Недавно в проекте появился новый раздел для детей. Теперь юные жители смогут посмотреть и послушать рассказы и сказки, которые читают знаменитые актеры, блогеры, телеведущие, журналисты, а также найти комиксы и скачать раскраски для рисования.

По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, с помощью экосистемы электронных сервисов и проектов такие значимые городские сферы, как культура, транспорт, медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, досуг, безопасность, уход и поддержка пожилых, информационные технологии и другие, развиваются и трансформируются с участием горожан и в соответствии с их запросами.