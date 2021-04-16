Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый раздел для детей появился в проекте "Активный гражданин". Теперь юные жители смогут посмотреть и послушать рассказы и сказки, которые читают знаменитые актеры, блогеры, телеведущие, журналисты, а также найти комиксы и скачать раскраски для рисования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, с помощью экосистемы электронных сервисов и проектов такие значимые городские сферы, как культура, транспорт, медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, досуг, безопасность, уход и поддержка пожилых, информационные технологии и другие, развиваются и трансформируются с участием горожан и в соответствии с их запросами.
"Проект "Активный гражданин" уже давно стал поистине народным, и мы приняли решение добавить развлекательный и познавательный контент и для наших маленьких горожан. Новый раздел "Активный гражданин" – детям" будет регулярно пополняться новыми сказками, комиксами и раскрасками", – отметил Пищелко.
Он также добавил, что получить доступ к материалам достаточно просто: нужно зайти на сайт проекта с компьютера или смартфона.
В разделе "Активный гражданин" – детям" юные москвичи смогут найти сказку "Теремок", которую озвучил актер театра и кино, участник "Квартета И" Камиль Ларин, сказку "Дочурка Груффало", рассказанную телеведущим Никитой Пименовым, и другие.
Ранее сообщалось, что более тысячи онлайн-обсуждений градостроительных проектов провели на платформе "Активный гражданин" за год. Общественные обсуждения в таком формате были запущены в марте 2020 года.
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