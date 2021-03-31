Более 1 тыс градостроительных проектов обсудили москвичи на платформе "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более тысячи онлайн-обсуждений градостроительных проектов провели на платформе "Активный гражданин" за год. Общественные обсуждения в таком формате были запущены в марте 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Жители столицы положительно восприняли возможность влиять на градостроительную политику. За 12 месяцев они оставили более 400 тысяч замечаний и предложений.
Больше всего вопросов обсудили в ЦАО, а наиболее популярными стали проекты, касающиеся реновации и благоустройства платформ и прилегающих территорий МЦД. Только по этим темам поступило свыше 100 тысяч предложений.
Все материалы вынесенных на обсуждение градостроительных проектов публикуют в открытом доступе в разделе "Общественные обсуждения". Доступ к данным остается открытым и после завершения проекта.
Чтобы задать вопрос и внести предложение, достаточно смартфона. Ответ придет на электронную почту.
"Оценить проекты могут зарегистрированные жители, собственники квартир, владельцы нежилых помещений и земельных участков. Для участия достаточно авторизоваться с помощью своей учетной записи от портала mos.ru", – говорится в сообщении.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что в ведомстве ценят обратную связь, которую получают от москвичей, а общественные обсуждения обеспечивают необходимый диалог между городом и жителями.
До марта 2020 года публичные слушания проводились в офлайн-режиме – в школах, актовых залах, досуговых центрах. Это было довольно неудобно из-за возникавших очередей и возможности изучить материалы лишь в определенные часы.
"Общественных обсуждений градостроительных проектов требует закон, закрепляющий право жителей участвовать в принятии решений о развитии города. Согласно Градостроительному кодексу РФ, проекты, предполагающие изменение планировки территории или ее назначения (например, строительство детского сада на территории бывшей парковки), должны быть вынесены на общественное обсуждение", – поясняется в материале.
Также общественные обсуждения позволяют архитекторам и проектировщикам узнать мнение местных жителей и тех, кто работает в том или ином районе. На первый взгляд удачный проект не всегда может быть воплощен в жизнь так, чтобы сделать жизнь людей более удобной.
"Иногда в результате обсуждений от реализации проекта отказываются в принципе. Например, во время обсуждений проекта нового торгового центра на улице Академика Капицы в районе Коньково большинство жителей однозначно высказались против, так как вокруг уже было достаточно магазинов", – отмечается в сообщении.
Участники обсуждений в обязательном порядке проходят многоуровневую процедуру верификации и подтверждения основания участия с помощью единого личного кабинета mos.ru. Электронные протоколы невозможно подделать, при этом каждый участник может проверить корректность учета своего мнения.
Ранее сообщалось, что активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ. Речь идет о станции, которая располагается на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники.
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