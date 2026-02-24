Форма поиска по сайту

24 февраля, 11:15

Общество

Сугробы в Москве могут вырасти на 3 сантиметра 24 февраля

До начала весны осталось 4 дня

Врачи в Москве спасли мужчину с синдромом "банкетного пищевода"

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 24 февраля

"Деньги 24": в УФНС сообщили о результатах проверки скрытых доходов москвичей

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба

"Новости дня": в России обновили ГОСТ на растворимый кофе

"Новости дня": сезон аллергии может начаться в Москве в конце февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 95% 24 февраля

В Китае создали новый сорт томатов с ароматом попкорна

Снежный покров в столице может вырасти на 3 сантиметра из-за снегопада, который ожидается 24 февраля. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня.

Также не исключены заносы и гололедица, предупреждают в комплексе городского хозяйства. При этом количество сугробов в столице значительно уменьшилось – коммунальщики убирают снег с обочин, расчищают дворы и места общего пользования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

