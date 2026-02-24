Сугробы в Москве могут вырасти на 3 сантиметра 24 февраля

Снежный покров в столице может вырасти на 3 сантиметра из-за снегопада, который ожидается 24 февраля. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня.

Также не исключены заносы и гололедица, предупреждают в комплексе городского хозяйства. При этом количество сугробов в столице значительно уменьшилось – коммунальщики убирают снег с обочин, расчищают дворы и места общего пользования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

