Сугробы в Москве могут вырасти на 3 сантиметра 24 февраля
Снежный покров в столице может вырасти на 3 сантиметра из-за снегопада, который ожидается 24 февраля. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца дня.
Также не исключены заносы и гололедица, предупреждают в комплексе городского хозяйства. При этом количество сугробов в столице значительно уменьшилось – коммунальщики убирают снег с обочин, расчищают дворы и места общего пользования.
