Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии. В него войдут три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоввара.

Общая площадь этих территорий составляет более 14 тысяч гектаров. Как считают в кабинете министров, создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты.

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