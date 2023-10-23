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23 октября, 07:30

Общество

Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии

Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание нацпарка "Воттоваара" в Карелии. В него войдут три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоввара.

Общая площадь этих территорий составляет более 14 тысяч гектаров. Как считают в кабинете министров, создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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