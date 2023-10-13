Карельские скалы и Аркаим названы самыми мистическими местами России

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Карельские скалы на плато Воттоваара и древний Аркаим названы самыми мистическими местами России. Соответствующий рейтинг составили представители одного из онлайн-сервисов по организации путешествий для RT.

На первом месте оказалось плато Воттоваара и сейды в Карелии. С этим местом связаны различные легенды, мифы и истории. Некоторые заявляют о неполадках в электронике и сбоящих компасах. У кого-то здесь ухудшается самочувствие, а кто-то, наоборот, успокаивается вблизи камней и скал, уточняют аналитики.

"Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов", – отмечается в исследовании.

На втором месте оказался древний город Аркаим в Челябинской области. Специалисты считают, что это не город в привычном смысле, а сложный комплекс из двух колец-кварталов, где находились аналоги жилых квартир.

"Внутри каждой "квартиры" были печь, мастерская, колодец и хранилище. В городе были продуманы ливневая канализация и оросительная система", – рассказали представители сервиса.

О том, почему жители покинули это место, ученые спорят до сих пор. Сейчас это место является заповедником и известной локацией любителей паранормального, уточнили аналитики.

Тройку лидеров в топе замыкает мыс Бесов Нос на Онежском озере в Карелии. Согласно исследованию, туристов привлекают многочисленные неолитические петроглифы. В частности –двухметровое изображение человекоподобной фигуры возрастом 5 тысяч лет. Христианские монахи-первопроходцы прозвали его "бесом".

Далее в рейтинге расположились Ловозеро в Мурманской области, где замечали признаки "полярной истерии", остров Ольхон с магнитными аномалиями в Иркутской области, а также долина Шумак в Бурятии. На последнем месте в топе оказалось урочище Аккурум в Республике Алтай с каменными глыбами.

Ранее занявший в топе второе место Аркаим в 2020 году уже попал в топ-10 самых мистических мест России по версии блога туристов китайского портала Sohu. Тогда в рейтинг также вошли Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, Васюганские топи и гора, где погибла группа Дятлова. В список также вошли Патриаршие пруды в Москве, где начинался роман "Мастер и Маргарита".