Кредитные организации будут сообщать в рекламе максимальную ставку по займам с 23 октября

С 23 октября кредитные организации должны сообщать в рекламе максимальную ставку по займам. Вступила в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Об этом сказано в материалах Банка России.

Отмечается, что полную информацию о стоимости кредита необходимо отображать тем же шрифтом, что и низкие проценты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.