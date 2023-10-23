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23 октября, 07:30

Общество

Кредитные организации будут сообщать в рекламе максимальную ставку по займам с 23 октября

Кредитные организации будут сообщать в рекламе максимальную ставку по займам с 23 октября

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С 23 октября кредитные организации должны сообщать в рекламе максимальную ставку по займам. Вступила в силу норма закона, которая запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки. Об этом сказано в материалах Банка России.

Отмечается, что полную информацию о стоимости кредита необходимо отображать тем же шрифтом, что и низкие проценты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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