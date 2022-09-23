Ростуризм заявил, что не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж

Не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж и путешествовать внутри страны. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в агентстве нет информации о каких-либо ограничениях на время частичной мобилизации. Эксперт также напомнила, что за уточнениями можно обратиться в военкомат. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.